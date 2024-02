Neues Angebot in Viersen Viersenerin plant neue Selbsthilfe-Gruppe für pflegende Angehörige

„Mir geht es einfach um den Austausch. Ich denke, es ist für jeden Menschen einfacher, wenn er andere Leute kennenlernt, die sich in der gleichen Situation befinden“, ist Hannelore Dreeßen überzeugt. „Einfach in einen geschützten Raum die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, tut gut.“ Es gebe so viele Selbsthilfegruppen, aber etwas in dieser Art für Menschen, die pflegen, bestehe in Viersen noch nicht, meint die 73-Jährige.