Viersen : Angst vor Corona — Darmverschluss

Medizinerin warnt: Viele Menschen zögern derzeit notwendige Arztbesuche hinaus

Erst kürzlich sei eine Patientin mit akutem Darmverschluss zu ihr in die Klinik gekommen. „Aus Angst vor Corona hat sie die Behandlung so lange hinausgezögert, bis sie es nicht mehr ausgehalten hat.“ Sie betonte: „Wir können nur an alle Patienten appellieren, kommen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden frühzeitig zu uns und sagen Sie medizinisch notwendige Behandlungen auf keinen Fall ab.“ Die Schutzmaßnahmen der Klinik seien hervorragend. „Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Patienten werden eingehalten“, so Siegers. „Trotz Corona-Pandemie bitten wir alle Patienten, ihre Krankheiten nicht zu unterschätzen. Sich nicht rechtzeitig behandeln zu lassen, kann lebensgefährlich werden.“