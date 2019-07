Brüggen : Frau betrog Senioren um deren Pflegegeld

Willi Wied, der den beiden Senioren seit einiger Zeit hilft, und Imgard Franzen, die betrogen wurde. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Die vermeintliche Helferin soll vorgegeben haben, dass es Probleme bei den Überweisungen gibt. Sie wurde zivilrechtlich verurteilt.

Irmgard Franzen (91) und Erich Pitzschel (93) zogen 2016 von Duisburg nach Overhetfeld, da dort ihre Enkelin und ihr Mann wohnen. Eine Bekannte aus der Nachbarschaft bot Hilfe an, mal beim Einkaufen, bei kleinen Dingen im Haushalt. Erich Pitzschel hatte Probleme und musste eine Pflegestufe beantragen. „Es kam dann jemand vom medizinischen Dienst und bei dem Termin war Frau R. dabei und bot später an, das ausgefüllte Formular zur Post zu bringen“, erzählt Willi Wied. Der Overhetfelder hilft den Senioren seit einiger Zeit bei allen Dingen, die erledigt werden müssen. „Nach etwa zwei Wochen kam sie dann und meinte, dass etwas schief gelaufen sei. Das Schreiben sei zurückgekommen und Erich müsse nochmal eine Unterschrift leisten. Sie hatte etwas von einem Einspruch erzählt und das hat mein Mann geglaubt“, erinnert sich Irmgard Franzen. Bei dem Geburtstag der Enkelin nach fast einem halben Jahr kam dann ein Gespräch auf, dass immer noch kein Pflegegeld überwiesen worden sei. Die Frau habe die Senioren mit den Worten beruhigt, dass seien Behörden und das würde nun mal dauern.

Als Dank für die Hilfe lud das Ehepaar Frau R. in den Urlaub ein. „Sie hat in dem Wohn- und Ferienpark, wo wir Nachbarn sind, erzählt, sie habe die Senioren eingeladen, damit sie mal rauskommen“, sagt Wied. Es verging wieder eine Zeit, die Senioren fanden eine altersgerechte Wohnung und zogen nach Brüggen um. Beim Umzug halfen der Ehemann der Enkelin und auch Willi Wied. „Dabei sprachen wir darüber, dass irgendwas mit dem Pflegegeld nicht stimme. Ich bin im Dezember 2017 mit den beiden nach Moers zur Knappschaft. Die Dame hat in die Unterlagen geschaut und gesagt, dass seit über einem Jahr das Geld ausgezahlt wurde, insgesamt 4475,20 Euro“, so Wied.

Info Die Beträge sind nach Pflegegraden gestaffelt Zahlung Das Pflegegeld wird von der Pflegeversicherung nicht an die Pflegeperson gezahlt, sondern an den Pflegebedürftigen. Staffelung Es gibt insgesamt fünf Pflegegrade. Es werden zwischen 316 und 901 Euro gezahlt.

So kam heraus, dass das Geld auf das Konto des Mannes der vermeintlichen Helferin überwiesen wurde. Von der Knappschaft aus ging es direkt zur Polizei, wo der Fall zur Anzeige gebracht wurde. „Dann lief alles. Aber bis es zur Klage kam, hat es Erich Pitzschel über 1200 Euro auch für den Anwalt gekostet“, sagt Wied. Die Knappschaft änderte sofort die Kontodaten, sodass das Pflegegeld nun an der richtigen Adresse ankam. „Seitdem hat mein Mann aber einen Knacks bekommen und traut keinem Menschen mehr. Um Recht zu bekommen, musste er erst mal den Anwalt bezahlen“, sagt Irmgard Franzen enttäuscht, die der „Helferin“ sogar monatlich 400 Euro gab, da sie zwei- bis dreimal in der Woche Essen gebracht hatte. Das war entweder selbst gekocht oder ein Fertigessen. Herauskam, dass Frau R. über eine lange Zeit den Briefträger vor der Wohnung der Senioren abgepasst haben muss, damit kein Schreiben der Knappschaft bei ihnen ankommen konnte. Das sei aufgefallen, als der Herr R. Irmgard Franzen aus dem Autohandschuhfach heraus einen Brief der Telekom gegeben habe. Hinterher stellte man fest, dass mehrere Schreiben der Knappschaft an die beiden Senioren geschickt worden waren.

Mittlerweile wurde Frau R. nach einer Zivilklage verurteilt, auch ihr Mann wurde zu einer Strafe verurteilt, da das Geld auf seinem Konto gelandet war. „Aber das Geld haben wir immer noch nicht zurückerhalten. Die zwei kamen noch nicht einmal zur Verhandlung“, beklagt Irmgard Franzen. Seit dem 1. Juni hätten beide jeweils 100 Euro monatlich zurückzahlen sollen. Der Zahlungsbeginn wurde dann verschoben auf Juli. Auch Strafanzeige wurde gestellt, das Verfahren läuft. Vor drei Wochen kam Erich Pitzschel ins Krankenhaus. Nach einer OP im Jahr 2018 ging es ihm bereits nicht gut. Im Januar 2019 zog er sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und musste wieder operiert werden. „Ich habe ihm erzählt, dass es ein Urteil gibt und die Frau und ihr Mann das Geld zurückzahlen müssen. Er traut aber keinem mehr und will auch nicht mehr unter Menschen, er bleibt die ganze Zeit auf seinem Bett sitzen. Er will keinem mehr irgendwas bezahlen müssen, um sein Recht zu bekommen und sagt, er will nur, dass die Frau ihre Strafe bekommt. Aber ob er das noch erlebt?“, berichtet Irmgard Franzen traurig. Ihr Mann sei innerlich an diesem Rechtsstreit zerbrochen. Seit sie aus Duisburg umgezogen sind, sei sie nervlich am Ende und schlafe keine Nacht mehr durch.