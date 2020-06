Unfall in Schwalmtal : Auto gegen Baum: zwei Verletzte

Schwalmtal Eine 19-jährige Viersenerin kam mit ihrem Auto laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit dem Wagen vor einen Baum. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

(busch-) Eine schwerverletzte junge Frau und ein verletzter Mann: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 20.10 Uhr auf der L 371. Laut Polizei war eine 19-jährige Viersenerin mit ihrem Wagen in Richtung Lüttelforst unterwegs und verlor hinter der Autobahn in einer 70er-Zone die Kontrolle über ihr Auto. Warum, weiß die Polizei nicht. Der Pkw prallte gegen einen Baum, die Feuerwehr musste die 19-jährige schwer verletzt aus dem Wrack befreien. Sie kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihr Beifahrer, ein 21-jähriger Schwalmtaler, wurde im Hospital stationär behandelt. Zeugenhinweise an die Polizei: Ruf 02162 3700.