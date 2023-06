Familienfest in Schwalmtal Französischer Markt mit Musik und Spezialitäten

Rund 40 Jahre ist es her, dass der untere Bereich der Kirchstraße in Schwalmtal-Amern zu „An St. Georg“ mit eigenem Fußgängerbereich umgebaut wurde. Wie es dort früher aussah, wieso es überhaupt zu dem Umbau kam: Darüber können sich die Besucher des Französischen Marktes an diesem Samstag, 17. Juni, direkt vor Ort informieren. Denn an den als Familienfest ausgelegten Markt ist eine Ausstellung zu „40 Jahre An St. Georg“ gekoppelt.