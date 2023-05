Förderschule in Viersen Franziskus-Schule in Süchteln sucht Freiwillige

Der Förderschwerpunkt der Einrichtung an der Josef-Deilmann-Straße 1 in Süchteln liegt auf der geistigen Entwicklung. Wie der Kreis Viersen informiert, werden in der Franziskus-Schule 300 Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungsprofilen aus dem Kreis Viersen gefördert.