Gastronomie in der Corona-Krise : Franziska Zöhren schließt ihre Pâtisserie in Brüggen

Konditormeisterin Franziska Zöhren hat ihr Café in Brüggen geschlossen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Mit viel Elan startete Franziska Zöhren, Konditrmeisterinaus Schwalmtal, 2020 in die Selbstständigkeit - zunächst in Schwalmtal, dann in Brüggen. Doch nun hat sie sich zur Aufgabe entschlossen.

Die Konditormeisterin Franziska Zöhren aus Schwalmtal hat auf ihrer Homepage die Schließung ihre Pâtisserie mitgeteilt: Das im August 2021 eröffnete Café an der Klosterstraße 65 ist geschlossen. „Leider müssen wir euch heute schweren Herzens mitteilen, dass der zurückliegende, lange Lockdown und die erneute Corona-Welle diesen Winter uns sehr viel härter getroffen haben, als wir es nach außen getragen haben“, schreibt sie am Montag unter ihrem Logo, das schwarz statt wie bisher pink ist. „Wir haben die letzten Monate alle zusammen gekämpft und nicht aufgegeben.“ Leider sei sie nun an dem Punkt, „wo es nicht mehr weiter geht und die Pâtisserie Zöhren durch Corona ihr Ende nimmt“. Die Entscheidung aufzugeben „bricht uns das Herz“.

Im September 2020 hatte Franziska Zöhren zunächst das frühere Café „Ferne Welten“ an der Marktstraße im Waldnieler Zentrum übernommen. Im August 2021 zog sie nach Brüggen um. Dort sei der Zulauf groß gewesen. Mit der Einführung von 2G+ warnten viele Gastronomen vor einem Gästeschwund, schlossen zeitweilig wie etwa das „Papas Tapas“ in Niederkrüchten.