Schwalmtal : Franz Rosenberger trat Reise nach Schönau an

Schwalmtal Zur Hedwigkirmes hatte Franz Rosenberger die Reise angekündigt; jetzt berichtete er von seinen Erlebnissen.

Franz Rosenberger, Sprecher der Schönauer, hat die frühere Heimat besucht. Mit Pfarrer Andreas Majherek traf er sich an der Kirche in Schönau. An der Gedenktafel in Deutsch und Polnisch legte er Blumen nieder und gab eine Messe für die Verstorbenen der deutschen Gemeinde Schönau. Rosenberger machte Fotos vom Altar-Kirchenfenster der heiligen Hedwig. Majherek zeigte ihm eine Reliquie der heiligen Hedwig, die bei der Renovierung der Sakristei wiederentdeckt wurde. Mit Helga Karner (verheiratete Heythausen) suchte er das Haus von Heinrich Karner auf, Helga Karner war zum ersten Mal dort. Für den früheren Pfarrer Valenti Koziol überbrachte er Genesungswünsche nach einer Knie-OP. Ein weiterer Abstecher vor der Heimfahrt führte in die Kreisstadt Leobschütz. off