Der heutige Remigiusplatz sah bis 1930 so aus. Die Gebäude an der Westseite hatten ihre Bauflucht dort, wo heute die Stelen mit den Wappen der Partnerstädte stehen. Das Gebäude in der Bildmitte beherbergte bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg die Gaststätte „Zum alten Dom“.