Im Januar platzte der Traum der NEW, mit einem gewagten Invest in ein ökologisches Vorzeigeunternehmen Maßstäbe zu setzen. Gut ein Jahr zuvor hatte sich der mehrheitlich kommunale Energieversorger an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ beteiligt – ohne die Zustimmung des Stadtrats abzuwarten. Im Januar bezeichnete NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach das Invest als gemeindewirtschaftlich unzulässsig. Die NEW musste sich von ihren Anteilen trennen, das bescherte ihr einen Millionenverlust.