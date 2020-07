Foto-Ausstellung in Viersen : Beim Rundgang Dülkener Geschichte erkunden

Dülken In 36 Schaufenstern im Dülkener Ortskern sind nun historische Fotos ausgestellt. Das besondere: Sie hängen, wo sie aufgenommen wurden. Bis zum 30. Oktober kann man die Situation von einst mit der heutigen vergleichen.

Dutzende Karnevalisten ziehen am Rosenmontag 1958 über die Blauensteinstraße, eine Goldhochzeitsgesellschaft schreitet weiß gekleidet um 1930 über die Lange Straße: Szenen wie diese zeigt die neue Foto-Ausstellung „Historisches Fenster“. Von Dienstag, 7. Juli, bis zum 30. Oktober sind an 36 Schaufenstern im Dülkener Ortskern Aufnahmen aus der Zeit von 1891 bis in die 1970er Jahre im Din A4-Format angebracht. Die Bilder dokumentieren, wie es einst in den Gassen rings um den Alten Markt aber auch auf dem Platz mitten im Ort zuging. Ergänzt werden sie jeweils durch eine kurze Erläuterung und eine aktuelle Ansicht, nach dem Prinzip „Vorher – Nachher“. Die Ausstellung ist als Rundgang angelegt, an jedem Schaufenster verweist ein Pfeil zur nächsten Station. Start und Ziel ist das Dülken-Büro an der Lange Straße 32.