Alte Häuser in Viersen Fotograf spürt Schuhkratzer in Viersen auf

Viersen · Wer an alten Häusern nach unten schaut, entdeckt in Fußhöhe Metallstangen oder -bleche. Was das ist, beschreibt der Fotograf Gerhard Kuhl in seinem neuen Buch. Viersen nimmt eine zentrale Stelle ein.

10.10.2023, 18:30 Uhr

Foto: Buschkamp Das ist das neue Buch von Gerhard Kuhl. Er hat sich mit einem skurrilem Accessoire alter Häuser im Kreis Viersen beschäftigt. Foto: Nadine Fischer In Viersen-Süchteln war etwa die Villa Ling viele Jahre nicht nur bei Gourmets eine bekannte Adresse. Doch ein Detail haben wohl viele übersehen. Foto: Buschkamp Es handelt sich um ein Metallblech in Fußhöhe (zu sehen auf dem linken Foto). Dahinter verbirgt sich ein Schuhkratzer. Foto: Gerhard Kuhl Diese Kratzer hat der Kempener Gerhard Uhl im gesamten Kreis Viersen, aber auch in Krefeld und Mönchengladbach gesucht und fotografiert. Das Foto zeigt einen Schuhkratzer an dem 1877 errichteten Haus an der Königsallee 5 in Viersen. Foto: Gerhard Uhl Mehr als 500 Fotos hat der Kempener innerhalb von „zwei, drei Monaten“ aufgenommen. Für sein Buch hat er die schönsten auf 124 Seiten verteilt. Ein Manko: Im Inhaltsverzeichnis fehlt Viersen. Auch wenn 31 Fotos aus Viersen - wie dieses von der Bahnhofstraße 31 - enthalten sind. Foto: Gerhard Uhl Wie vielfältig und teils aufwändig die Formen der Schuhkratzer sind, zeigt dieses Aufnahme eines Hauses an der Dülkener Straße 57 in Viersen. Foto: Gerhard Kuhl Durch bessere Straßen und weniger verdreckte Wege wurden Schuhkratzer bedeutungslos. Sie verschwanden von Fassaden und aus Hauseingängen - und auch aus der Sprache. Das Foto zeigt einen Schuhkratzer von der Wilhelmstraße 4 in Viersen. Foto: Norbert Prümen Gerhard Kuhl stammt aus Kempen; ist als Autor, Fotograf und Künstler bekannt. Zuletzt aktualisiert: 10.10.2023

Wenn Gerhard Kuhl mit gesenktem Blick durch eine Stadt oder einen Ort geht, dann nicht, weil er Nackenschmerzen hat. Kuhl ist Fotograf, Autor, Künstler – und stets neugierig. Insbesondere faszinieren ihn Relikte aus der Vergangenheit. Diese möchte der Kempener (wieder-)entdecken und so Verborgenes auch für andere wieder sichtbar machen. Es sind Dinge, die manche beim raschen Spazieren vielleicht übersehen. Oder haben Sie an alten Häusern schon einmal teils seltsam geformte Metallgebilde in Fußhöhe bemerkt? Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotograf findet seltene Schuhkratzer