Bildband aus Viersen : Ein Fotograf zeigt seine geliebte Stadt

Stefan Schumacher hat zweienhalb Jahre an seinem Bildband gearbeitet. Weil in diesem Jahr „50 Jahre Viersen“ gefeiert wird, hat er sein Buch in Abstimmung mit der Stadt „Vier sind Viersen“ genannt. Foto: Stefan Schumacher

Viersen Fotograf Stefan Schumacher möchte zeigen, wie schön Viersen ist. Im August veröffentlicht er seinen Bildband. Eine begleitende Ausstellung ist bald in der Fabrik für Genusskultur in Süchteln zu sehen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Fotograf Stefan Schumacher fast nichts ausgelassen. Schützenparaden, Karnevals- und Martinszüge, Stadtfeste, Musikfestivals, Märkte, Irmgardisoktav – überall war der Viersener mit der Kamera unterwegs. Außerdem lichtete er bekannte Viersener an ihren Lieblingsplätzen ab, fotografierte Landschaft und Sehenswürdigkeiten, besuchte Landwirte und Unternehmen. „Ich wollte ein Buch machen, um den Leuten zu zeigen, wie schön Viersen ist“, sagt der 56-Jährige. Ab dem 8. August ist seine „Liebeserklärung auf 256 Seiten“, wie er sein Werk im Vorwort nennt, im Handel erhältlich. Er hat insgesamt 2000 Stück drucken lassen, und zwar anteilig in vier Versionen: mit Viersener, Dülkener, Süchtelner oder Boisheimer Motiv auf dem Einband.

Schumacher ist in Duisburg geboren, „aber als ich ein Jahr alt war, sind wir nach Viersen gezogen“, erzählt er. Viersen ist seine Heimat, „Viersen hat was“, sagt er. Gemeinschaft, Sport, Brauchtum, Kunst, Kultur, schöne Landschaften, Historie, Wirtschaft, Kirche und Glaube – all das bildet Schumacher in seinem Buch ab. Dazu gibt es nur kurze Bilderläuterungen, denn „es ging mir mehr um die Stimmung“, sagt der Fotograf. Rund 1000 Bilder hat er ausgewählt, hinter jedem Motiv stecken aber etwa 30 bis 50 Aufnahmen, aus denen er wählen musste. Manchmal sei er vier oder fünf Mal für ein einziges Motiv unterwegs gewesen, zum Beispiel, um die Festhalle abzulichten: „Mal parkten mir zu viele Autos davor, mal gefiel mir das Licht nicht.“

Einige Seiten hat Schumacher der Niers gewidmet. Sein Bildband erscheint im Format Din A 4 quer. Foto: Stefan Schumacher

Info Ausstellung in der Fabrik für Genusskultur Begleitend zur Buchveröffentlichung zeigt Schumacher etwa 50 Fotos, von denen ein Teil auch im Buch abgebildet ist, in einer Ausstellung in der Fabrik für Genusskultur in Süchteln, Düsseldorfer Straße 31. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist am 16. August, 12-18 Uhr; 19. August, 17-20 Uhr; 21. August, 17-20 Uhr; 22. August, 15-18 Uhr und 23. August, 11-18 Uhr.

In Mönchengladbach hat Schumacher sein Atelier, „von Hause aus bin ich Produktfotograf“, erzählt er. Er hat also zum Beispiel Lebensmittel und Gartengeräte vor der Kamera, die später in Verkaufsprospekten und Anzeigen zu sehen sind. „Das ist nichts Bleibendes“, sagt Schumacher. Als er vor etwa acht Jahren bei einem Freund in Stadtlohn im Münsterland zu Besuch war, entdeckte er einen Bildband über die Stadt und beschloss: „So was möchte ich auch mal machen.“ Eben etwas, das bleibt.

Motiv im Buch: Das Jugendstilbad in Viersen. 1000 Bücher haben einen Viersen-, 500 einen Dülken, 400 einen Süchteln-, 100 einen Boisheim-Einband. Foto: Stefan Schumacher

Schumacher plante, hatte ein Konzept. Was er aber natürlich nicht bedacht hatte: die Corona-Pandemie. Und so kommt es, dass sein Buch-Kapitel zum Thema „Sport“ mit einer Ausnahme ohne Fußballbilder auskommen muss, denn die wollte er eigentlich in diesem Frühjahr machen. Er habe auch keine Bilder vom Süchtelner Schützenfest, denn auch die sollten 2020 entstehen, erzählt er und ergänzt: „Ich habe aber auch viel Glück gehabt.“ So fotografierte er etwa die Irmgardisoktav auf den Süchtelner Höhen 2018, was im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen wäre – da fiel sie aus. Nach lang anhaltender Dürre hatten die Veranstalter Sorge, dass den Besuchern Äste der geschwächten Bäume auf die Köpfe fallen könnten. Auch den Viersener Tulpensonntagszug kann Schumacher in seinem Buch zeigen, weil er die Aufnahmen 2019 gemacht hat – 2020 fiel er wetterbedingt aus.

„Das Buch hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ich glaube, ich habe im Freundeskreis auch ein bisschen genervt“, sagt Schumacher. Denn er habe oft davon gesprochen. Mit dem Ergebnis sei er „sehr zufrieden“, doch ganz abgeschlossen ist das Projekt noch nicht: Er bereitet derzeit eine begleitende Ausstellung vor, die bald in der Fabrik für Genusskultur in Süchteln zu sehen ist.