Fotoausstellung in Viersen Ausstellung mit Bildern aus dem Lockdown

Als im März 2020 der Lockdown kam und die Freizeitaktivitäten, die er sonst für Menschen mit Behinderung organisierte, nicht mehr möglich waren, ging Sole-Bergers in die Lebenshilfe-Wohnstätte, um dort als Betreuer das Team zu unterstützen. Dort, am Emilie-Horten-Platz in Kempen, leben „selbstbestimmte Menschen, die auf bestimmte Formen der Unterstützung im Alltag angewiesen sind“, sagt er. Schnell habe man den Eindruck gewonnen, dass Menschen mit Behinderung von der Bundesregierung anfangs vergessen worden seien, als alles dicht gemacht wurde, die Werkstätten, in denen viele Menschen mit Behinderung tätig sind, aber noch mehr als eine Woche geöffnet blieben. Die Besuchsmöglichkeiten und Kontakte in der Einrichtung seien damals erheblich eingeschränkt, Umarmungen und Berührungen aufgrund des hohen Infektionsrisikos untersagt gewesen. Sole-Bergers, der leidenschaftlich gern fotografiert, hielt den Alltag der Menschen in der Wohnstätte fotografisch fest.