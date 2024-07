Sanierung „Forum“ Viersen Auf der Sechs-Millionen-Euro-Baustelle

Acht Wochen noch, dann muss hier alles fertig sein. Seit anderthalb Jahren wird das „Forum“ am Viersener Kreishaus saniert – rund 40 Jahre nach dem Bau. Der alte Teppichboden, über den in den Jahren der geistig-moralischen Wende Landrat Hans Backes (CDU) ebenso schritt wie in den 1990er-Jahren sein Nachfolger Hans-Christian Vollert (CDU) und dessen Nachfolger Peter Ottmann (CDU) sowie der aktuelle Amtsinhaber Andreas Coenen (CDU), ist längst perdu.