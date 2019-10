Prozess in Mönchengladbach : „Ich dachte, ich sei ein Tier beim Schlachter“

Der Prozess am Landgericht Mönchengladbach wird am 16. Oktober fortgesetzt. RP-Archiv: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Viersen Der Viersener, der von zwei Männern stundenlang in einer Wohnung misshandelt worden sein soll, sagte jetzt vor Gericht aus. Einer der beiden Angeklagten gab die Tatvorwürfe weitestgehend zu.

Im Prozess um Beteiligung an einem Mordversuch, erpresserischen Menschenraub und gefährliche Körperverletzung sagte am Mittwoch das Opfer aus. Der Viersener (30) gab an, einen der beiden Männer, die ihn laut Anklage über Stunden in einer Wohnung in Viersen misshandelt haben sollen, aus einer Asylunterkunft in Viersen zu kennen.