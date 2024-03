LVR-Klinik Viersen-Süchteln Forensik: Mehr Personal, mehr Platz

Auf dem weitläufigen LVR-Klinikgelände in Viersen-Süchteln ist derzeit einiges in Bewegung. Das aktuell noch leer stehende Haus 13 wird umfassend renoviert und modernisiert. In dem Flachbau zwischen dem Hauptstationsgebäude Haus 12 und der Orthopädie wird eine neue Station der Suchtabteilung entstehen.