Forensik in Viersen Fahndung nach LVR-Patient

Der Mann war Anfang 2018 nach einem Raubdelikt durch ein Gericht in der Klink untergebracht worden. Am Freitag kam er nach einem genehmigten Alleinausgang nicht in die Klinik in Süchteln zurück. Eine Fremd- oder Eigengefährdung liegt nach Auskunft der LVR-Klinik nicht vor. Der 26-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, 70 Kilogramm schwer und marokkanischer Herkunft Er trug eine gelbe Jacke, einen roten Pullover, eine grüne Hose und schwarze Schuhe. Er hat einen Oberlippen- und Kinnbart.