Forensik in Viersen-Süchteln Polizei fasst geflohenen Straftäter

Der Mann war Anfang 2018 nach einem Raubdelikt durch ein Gericht in der LVR-Klink untergebracht worden. Anfang Februar 2024 kehrte er nach einem genehmigten Alleinausgang nicht in die Klinik in Süchteln zurück. Eine Fremd- oder Eigengefährdung liege nicht vor, teilte die Klinik damals mit.