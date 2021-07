Corona im Kreis Viersen : Neun Bürgermeister fordern Impfangebot für Schüler ab zwölf Jahren

Im Rahmen einer Studie wurden im Juni schon 30.000 Jugendliche und junge Studierende geimpft. Foto: dpa/Fabian Sommer

Kreis Viersen Die Bürgermeister aus dem Kreis Viersen fordern mobile Impfteams für alle Schüler ab zwölf Jahren. In einem Brief an Gesundheitsminister und Schulministerin schreiben sie: „Die Strategie ,wait and see’ halten wir für unzureichend.“

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

In einem gemeinsamen Schreiben an die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordern die Bürgermeister aus dem Kreis Viersen ein Impfangebot für alle Schüler der weiterführenden Schulen nach den Sommerferien. „Eine vierte Infektionswelle mit der Delta-Variante ohne Perspektive auf eine Impfung wäre fatal“, heißt es in dem Brief. „Lediglich Maskenpflicht, Testen und Lüften in Aussicht zu stellen, wäre die Missachtung einer ganzen Generation.“ Die Strategie „wait and see“ (abwarten und dann weitersehen) sei unzureichend, so die neun Bürgermeister.

Der Brief enthält deshalb Sprengstoff, weil die Ständige Impfkommission bislang keine allgemeine Impfempfehlung für Unter-18-Jährige ausgesprochen hat. Noch sei die Datenbasis nicht breit genug, um klar sagen zu können, ob in dieser Altersgruppe die Vorteile einer Impfung tatsächlich höher seien als die Nachteile, so die Experten. Lediglich bei Jugendlichen mit besonderen Risiken rät die Impfkommission zu einer Corona-Schutzimpfung.

In dem Schreiben argumentieren die Bürgermeister aus dem Kreis Viersen mit einer „nicht ausreichenden Perspektive“: „Die Schülerinnen und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen sowie der Berufskollegs stehen im Impfplan weit hinten an bzw. bekommen noch nicht einmal eine Impfempfehlung. Dabei warnen Teile der Wissenschaft eben auch bei dieser Personengruppe bei einer Erkrankung insbesondere vor den drohenden Langzeitfolgen einer Infektion.“