Viersen : Remigiusschule: Förderverein kritisiert Stadtverwaltung

Viersen Der Förderverein der Remigisschule kritisiert die Stadtverwaltung für ihre Informationspolitik. Hintergrund: Die Remigiusschule soll in den Sommerferien renoviert werden; dabei erhält auch die sogenannte „Verlässliche Grundschule“ neue Räumlichkeiten.

45 Kinder werden in der verlässlichen Grundschule betreut. Wie Mavrides berichtet, habe sich der Förderverein um einen Gesprächstermin bei der Stadt bemüht. „Eine entsprechende Anfrage an das Schulamt wurde noch vor wenigen Wochen in rüder Art und Weise abgeschmettert, Tenor: Mit euch reden wir nicht und eure Fragen und Probleme interessieren uns auch nicht!“ Dass die Stadtverwaltung so mit einem Träger umgehe, dessen Maßnahme als Ergänzung zur städtischen Offenen Ganztagsschule gar nicht wegzudenken sei, stimme sie traurig. Mavrides: „Die Frage, die ich mir stelle: Spiegelt sich hier die ,Firmenphilosophie’ der Stadtverwaltung wider, oder handelt es sich um individuelles Fehlverhalten eines Abteilungsleiters mit Gott-Komplex?“ Sie hoffe, die neue Schuldezernentin habe die richtige Antwort darauf.