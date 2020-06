Bauvorhaben in Brüggen : Förderung für Gesamtschule bewilligt

Brüggen Die Gesamtschule Brüggen wird am Standort Bracht zur Baustelle. Erneuert werden Dächer, Fassaden, Leitungen und Heiztechnik. Warum es für die Gemeinde teurer wird, wenn der Zeitplan nicht eingehalten wird.

Zunächst wird das Dach der doppelturnhalle saniert. Dies ist notwendig, damit die beiden Ziele des gesamten Vorhabens erreicht werden können. Dies ist zu einen die Reduzierung des Energieverbrauchs und zum anderen ein optimales Wärmekonzept für die restliche Energiemenge. Durch alle Baumaßnahmen sollen rund 233 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden. Das ist so viel wie der jährliche Co2-Fußabdruck von 19 Deutschen.

Bildung in Brüggen : Innenausbau für neue Kita in Bracht beginnt

Dazu gehört der bauliche Wärmeschutz. So werden etwa die Dächer aller Gebäudeteile saniert und die Fassaden werden neu gedämmt. Dadurch soll der Wärmebedarf gesenkt werden. Außerdem werden die Heizungshydraulik und die Versorgung mit warmem Wasser optimiert. So verschwinden etwa die zahlreichen Pumpen; die Heizungsanlage wird auf ein Zentralpumpen-Konzept umgestellt. Dadurch kann mehr als 85 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs für die Heizungsumwälzpumpen eingespart eingespart werden. „Außerdem ist das Heizungssystem besser zu regeln“, erläutert Angelika Hirsch. Auch dadurch könne weniger Wärmeenergie verbraucht werden. Bisher waren die Netze für das warme Wasser schlecht isoliert. In Zukunft gibt es warmes Wasser aus dezentralen Frischwasserstationen. Strom kann auch dadurch gespart werden, dass die vorhandene Beleuchtung gegen LED-Technik ausgetauscht wird. In den sanitären Anlagen wird auf diese Weise mehr als 75 Prozent des Stroms eingespart.