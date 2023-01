Brüggen will mehr begrünte Fassaden Das Land fördert - was bepflanzte Fassaden bringen

Die Burggemeinde Brüggen will, wie Klimamanager Guido Dericks mitteilt, auch 2023 verstärkt zur Klimaanpassung beitragen; deshalb beteilige sie sich etwa am NRW-Förderprogramm „Klimawandelvorsorge in Kommunen“. „Es haben sich bereits einige Bürgerinnen und Bürger gemeldet“, erklärt Dericks. Noch ist die mindestens erforderliche Fördersumme aller Anmeldungen in Höhe von 50.000 Euro nicht erreicht. Deshalb hat die Verwaltung die Anmeldefrist verlängert bis Freitag, 17. Februar.