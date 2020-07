Freizeit in Brüggen : Fördermittel vom Land für den Luftsportverein

Freizeit in Brüggen

Der Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal bekommt für seinen Modellflugplatz in der Happelter Heide finanzielle Unterstützung. Foto: LSV Brüggen-Schwalmtal

Brüggen Der Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal erhält für seinen Modellflugplatz in der Happelter Heide Unterstützung vom Land. Mit Hilfe des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ gibt es rund 20.000 Euro. Auch der Schützenverein Gut Schuss Born profitiert von dem Förderprogramm.

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat am Dienstag weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Von dem einzigartigen Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen. Jetzt gibt es auch eine gute Nachricht für den Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal: Gefördert werden die Modernisierung der Sicherheitsanlage und die Erweiterung der Abwassergrube am Modellflugplatz in Höhe von 19.550 Euro.