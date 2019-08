Fördermittel der Pflegeversicherung : Fördermittel für Digitalisierung in der Pflege

Fördermittel für Digitalisierung in der Pflege

Kreis Viersen Damit sollen die Personalausstattung und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Die WFG bietet Beratung an.

„Das Programm im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes bietet auch Unternehmen im Kreis Viersen die Möglichkeit, die Digitalisierung in der Pflege voranzubringen“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen, Thomas Jablonski. Ambulante und vollstationäre Pflegeeinrichtungen erhalten demnach einen einmaligen Zuschuss für digitale Anwendungen, die insbesondere das interne Qualitätsmanagement, die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, die Erhebung von Qualitätsindikatoren, die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und vollstationären Pflegeeinrichtungen einschließlich Videosprechstunden sowie die dazugehörigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen in der Altenpflege betreffen. Pro Pflegeeinrichtung würden bis zu 40 Prozent der Kosten für die digitale oder technische Ausrüstung und damit verbundene Schulungen übernommen. Höchstens ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro möglich. Dieser könne auch auf mehrere Maßnahmen verteilt werden.