Engagement in Schwalmtal : Flut zerstört Schule in Bad Neuenahr - Hauptschüler helfen

Schwalmtal Durch die Flutkatastrophe hat die Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr/Ahrweiler zahlreiche Schäden davon getragen. Jetzt gab es Hilfe aus Schwalmtal-Waldniel.

Durch die Flutkatastrophe hat die Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr/Ahrweiler zahlreiche Schäden davon getragen: Alle Fachräume wurden durch das eindringende Wasser zerstört und auch ein Teil des Außengeländes. Kinder, Jugendliche und Lehrer der Gemeinschaftshauptschule in Schwalmtal-Waldniel organisierten eine Spendensammlung.

Vor Kurzem sind Lehrerin Nicole Heinen und Fahrer Franko Rappa mit zwei Jugendlichen von der Hauptschule nach Bad Neuenahr aufgebrochen – ihr Auto war vollbepackt. Sehr herzlich seien sie von der Leiterin Doris Stutz und einigen Schülern empfangen worden. „Vielen Dank, dass ihr an uns denkt. Wir freuen uns sehr“, sagte eine Schülerin gerührt. Und auch bei den Besuchern kamen die Gefühle hoch, als sie durch die stark zerstörte Schule geführt worden. „Ich wusste gar nicht, wie schlimm es hier immer noch aussieht. In den Nachrichten hört man nichts mehr. Das ist alles ganz schrecklich. Die tun mir alle so leid,“ sagte Neuntklässlerin Leonie Polito. Sie konnte ihre Tränen kaum zurückhalten, als sie den Zustand der Schule sah und merkte, was für eine schwere Zeit die Schulgemeinde dort erlebt.