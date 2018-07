Flüchtlingsunterkunft in Viersen: Mann sticht auf Mitbewohner ein

Viersen In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Viersen wurde ein 27-jähriger Mann schwer verletzt. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes NRW im ehemaligen Kaiser’s-Hochhaus in Viersen ist am Samstag ein 27-jähriger Algerier durch mehrere Messerstiche in den Brustkorb schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 22-jährigen Landsmann des Opfers, der ebenfalls in der ZUE untergebracht war. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.