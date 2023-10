Zweimal im Monat geöffnet Flüchtlingshilfe Niederkrüchten eröffnet ein Montagscafé

Die Flüchtlingshilfe Niederkrüchten bietet ab sofort zweimal im Monat ein „Café am Montag“ an. Das Ziel ist es, den Flüchtlingen beim Verständnis ihrer ankommenden behördlichen Post zu helfen, an entsprechende Beratungsstellen zu verweisen, deutsche Sprachkenntnisse zu vertiefen und sich kennenzulernen. Zur Unterstützung werden dringend weitere Ehrenamtler gesucht.