Polizeifahndung : 34-Jähriger aus LVR-Klinik in Viersen-Süchteln geflohen

Viersen Die Polizei sucht nach Afrim G. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich etwas antun könnte.

Ortsmarke Die Polizei sucht nach einem 34-jährigen Mann, der wegen einer angeordneten Schutzmaßnahme nach Psychisch-Kranken-Gesetz in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln untergebracht war. Er habe am Montagvormittag das Gelände verlassen und könne „in suizidaler Absicht unterwegs sein“, berichtet eine Polizeisprecherin. Die Polizei setzt bei der Suche einen Mantrailer-Hund ein. Der 34-jährige Afrim G. hat braune Haare, braune Augen, ist schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er ist vermutlich mit einer dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162 3770 oder über den Notruf 110.