Florian Peters-Messer aus Viersen Jäger, Sammler, Schenker

„Man ist privilegiert, wenn man sich in dieser Intensität mit einem Thema beschäftigen kann“, sagt er über seine Passion, deren Saat früh gelegt wurde. Schon die Eltern waren der Kunst zugeneigt. „Wir haben regelmäßig Kulturreisen im In- und Ausland unternommen“, erzählt Florian Peters-Messer, dessen Bruder Jakob in der Musik seine Hingabe fand und als Opernregisseur in Berlin arbeitet. „Schon als kleiner Junge fand ich es herrlich, durch die Uffizien und den Louvre zu streifen“, erzählt der Unternehmer. „Das ist auch immer so geblieben. Erst kürzlich war ich in Wien und besuchte zahlreiche Museen, bis zur Erschöpfung. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht.“