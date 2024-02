Aktionen in Niederkrüchten und Schwalmtal Wie Kindergärten vom Flaschenpfand profitieren

Im Pfandrückgabe-Bereich der Aldi-Filiale in Dam steht ein spezieller Briefkasten. In diesen können Menschen, die ihre Pfandflaschen zum Diskounter gebracht haben, die entsprechenden Bons werfen – und so dafür sorgen, dass den Kindern der Kindertageseinrichtung „Unter’m Regenbogen“ im benachbarten Elmpt am Jahresende Extrawünsche erfüllt werden. „Wir leeren den Briefkasten 14-tägig und sind sehr positiv überrascht, wie viele Menschen sich bislang an der Aktion beteiligen“, erzählt Janina Kivelitz (38), die sich mit Simone Wortmann (45) die Leitung der Kitas „Unter’m Regenbogen“ in Elmpt und „Raupe Nimmersatt“ in Overhetfeld teilt.