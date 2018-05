Viersen : "Fit in den Frühling"-Teilnehmer starten bei Rahser Run

Die "Fit in den Frühling"-Gruppe blieb nach dem Start zusammen. Foto: J. Knappe

Viersen Der Lauf ging in die zweite Runde. Für die Teilnehmer von "Fit in den Frühling" stand die fünf Kilometer lange Strecke auf dem Programm

"Ihr lauft euer Tempo nach Pulsuhr. Nicht von den schnelleren Läufern hinreißen lassen und mitsprinten. Gerade den ersten Kilometer moderat angehen. Die letzten anderthalb Kilometer könnt ihr beschleunigen", gibt Lauftrainerin Friederike Boeken ihren Teilnehmern von "Fit in den Frühling" wenige Minuten vor dem Start mit auf den Weg. Rund um den Startpunkt vom Rahser Run wimmelt es von Läufern, die sich allesamt auf den Fünf-Kilometer-Lauf vorbereiten.

Darunter auch die Starter der "Fit in den Frühling"-Aktion von NEW und RP - unübersehbar an ihren magentafarbenen T-Shirts erkennbar. "Es ist richtig aufregend, aber ich fühle mich gut vorbereitet", sagt Marion Berger, die mit Daniel Küppers und Janine Lilienthal noch Dehnübungen absolviert, bevor es auf die Strecke geht.

Für alle drei "Fit in den Frühling"-Teilnehmer ist das Laufen ein Wiedereinstieg gewesen. "Vor Jahren bin ich schon mal gelaufen. Dann schlief es ein. Jetzt, in der Gruppe gestartet und fachlich angeleitet, will ich auf jeden Fall dabei bleiben", sagt Lilienthal, die wie die anderen die Zehn-Kilometer-Tour Mitte September bei den Läufen in Mönchengladbach anpeilt. "In der Gruppe zu Laufen macht einfach Spaß. Zumal einem alles sehr gut von unserer Trainerin erklärt wird und wir alle unsere Laufleistung langsam, aber stetig aufgebaut haben. Ich freue mich auf die Strecke", sagt Hans-Josef Kirchhofer.

Es leuchten aber nicht nur die T-Shirts der aktuellen Teilnehmer auf. "Wir haben im vergangenen Jahr an ,Fit in den Frühling' teilgenommen und sind mit einer großen Gruppe dabei geblieben", berichtet Manuela Matz, die ebenfalls im passenden T-Shirt steckt. Selbst im Winter sei man gemeinsam gelaufen, berichtet Simone Schroeren. "Nun wollen wir besser werden, als im Vorjahr", sagt Christian Hammerbach.

Simone Jakobs hat sich vorgenommen, die fünf Kilometer unter 40 Minuten zu laufen. "Im vergangenen Jahr waren es 45 Minuten. Jetzt peile ich die 39 an", erzählt die ehemalige "Fit in den Frühling"-Läuferin. Dann ist es soweit. Moderator Frank Schiffers gibt das Startzeichen, und der Lauftross setzt sich unter dem Applaus der Zuschauer, die rechts und links an der Straße stehen, in Bewegung. Die magentafarbenen T-Shirts bleiben zusammen. Schließlich halten sie sich an die Anweisungen ihrer Lauftrainerin und lassen es ruhig angehen.

(tref)