Konjunkturbericht im Kreis Viersen : Firmen hoffen auf ein Ende der Talfahrt

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein geht davon aus, dass 2020 ein „spannendes Jahr“ für Viersen und die Region wird. „Energiewandel, Strukturwandel und nicht zuletzt die Kommunalwahl sind äußere Faktoren, die unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung haben werden“, betont Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Die Geschäftslage der Wirtschaft in der Region hat sich weiter eingetrübt – auch im Kreis Viersen ist die Lage schlechter als binnen Jahresfrist. Gleichzeitig rechnen die Unternehmen jedoch nicht damit, dass die Nachfrage noch weiter zurückgehen wird. „Einerseits glauben die Unternehmen nicht, dass die Konjunktur in den kommenden Monaten spürbar anziehen wird, andererseits hoffen sie auf ein Ende der Talfahrt“, fasst Steinmetz den IHK-Konjunkturbericht Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein zusammen. An der Umfrage beteiligten sich knapp 900 Betriebe mit etwa 90.000 Beschäftigten, 120 davon aus dem Kreis Viersen.

„Die Konjunkturschwäche, die bei der Industrie begann, schlägt sich jetzt auch zeitversetzt bei anderen Branchen aus dem Dienstleistungssektor nieder“, so Steinmetz. Viele Branchen sind mittelbar vom Nachfrageeinbruch bei den verarbeitenden Unternehmen betroffen. Die Industrie ist aber auch der Grund für die Zuversicht, dass die Konjunktursorgen nicht weiter zunehmen. Die Erwartungen der Unternehmen haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Das gilt auch für den Kreis Viersen. „Im Herbst waren bei den verarbeitenden Betrieben die Pessimisten in der Überzahl, jetzt sind die Optimisten wieder in der Mehrheit“, so Steinmetz. Auch in der Gesamtwirtschaft sind die Erwartungen für das Jahr 2020 etwas günstiger als noch im Herbst. Damals wie heute rechnen 24 Prozent der Unternehmen mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Der Anteil der Unternehmen, die eine Verschlechterung erwarten, ist von 21 auf 19 Prozent gesunken.