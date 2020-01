Engagement in Brüggen : Spende für die Jugendhilfe

Brüggen Die Firma Senioren-Engel übergab einen Scheck und Sachspenden.

Zum dritten Mal hat die Firma Senioren-Engel Brüggen für die Kinder der Jugendhilfeeinrichtung in Dilborn gespendet. Marion Lehwald-Apitzsch kam in Begleitung ihres Mannes, um dem Verein Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn einen Korb voller Süßigkeiten, Mützen und einen Scheck in Höhe von 600 Euro zu übergeben. Im Namen der bedachten Kinder dankte Gerald Laumans als Vertreter des Fördervereins. Er hat sichergestellt, dass die Spende ihren Platz unter den Tannenbäumen in den Dilborner Wohngruppen gefunden hat. RP