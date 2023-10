Firma aus Viersen Milliarden-Übernahmepoker um EA

Das hätte sich Helmut Nolden nicht gedacht, als er vor 49 Jahren in einem kleinen Keller an seiner Zukunft bastelte und erste Akkus herstellte, für die sich auch schnell Käufer fanden. Nolden gründete EA Elektro-Automatik — und um das mittelständische Unternehmen aus Viersen ist aktuell eine Übernahmeschlacht im Gang, an der sich nicht nur die Branchengrößen Emerson Electric, Keysight Technologies oder Fortive beteiligen, sondern auch Finanzinvestoren wie das New Yorker Private-Equity-Unternehmen Blackstone, das rund 915 Milliarden Dollar Vermögen verwaltet, die schwedische EQT AB (verwaltetes Vermögen: 215 Milliarden Euro) und THL Partners aus Boston. Insider berichten, dass eine Transaktion das Viersener Unternehmen mit 1,5 bis zwei Milliarden Dollar einschließlich Schulden bewerten könnte. Was macht EA Elektro-Automatik so wertvoll?