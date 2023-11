Finanzamt Viersen Von jedem 17. Eigentümer fehlt noch die Grundsteuererklärung

Kreis Viersen · Rund 4.500 Grundstückseigentümer in Viersen, Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten und Willich haben ihre Grundsteuererklärungen noch nicht angegeben. Was das Finanzamt in den nächsten Wochen unternehmen will.

06.11.2023, 11:59 Uhr

94 Prozent der Grunfstückseigentümer haben ihre Grundsteuererklärung beim Finanzamt eingereicht. Foto: Andrea Warnecke

Das Finanzamt Viersen sieht sich beim Thema Grundsteuer neun Monate nach Fristende auf der Zielgeraden. „Für rund 94 Prozent der Grundstücke im Zuständigkeitsbereich liegen die Erklärungen vor“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Das Finanzamt Viersen ist zuständig für die Einwohner von Viersen, den drei Grenzgemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie der Stadt Willich. Wie eine Sprecherin der Finanzverwaltung NRW auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, seien aktuell 97 Prozent der eingegangenen Erklärungen bereits bearbeitet und entsprechende Bescheide erlassen worden. Noch aber fehlen die Grundsteuererklärungen von rund 4.500 Grundstückseigentümern. In diesen Fällen darf das Finanzamt die Grundsteuerwerte schätzen. Das haben die Mitarbeiter des Viersener Amtes bereits bei rund 3.000 Grundstückseigentümern getan. „Die betroffenen Personen sind trotz Schätzung weiterhin verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte abzugeben“, betont die Behörde. Grundsteuer steigt in vielen NRW-Städten DIHK-Umfrage Grundsteuer steigt in vielen NRW-Städten In den kommenden Wochen und Monaten will das Finanzamt Viersen die Bearbeitung der Grundstücksfälle weiter vorantreiben, erklärte ein Sprecher. „Im nächsten Schritt werden die unbebauten Grundstücke und im Anschluss die verbleibenden Fälle geschätzt.“ Die Grundsteuer-Hotline des Finanzamts Viersen ist auch weiter unter der Rufnummer 02162 9551959 montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Im kommenden Jahr müssen die Finanzämter den Städten und Gemeinden für die gerichtlich angeordnete Grundsteuerreform die neu festgestellten Grundstückswerte zur Verfügung stellen. Zum 1. Januar 2025 wird die neue Grundsteuer in Kraft treten. Die Reform soll aufkommensneutral sein — allerdings können sich für die einzelnen Grundstückseigentümer durchaus beträchtliche Änderungen bei der Höhe der Grundsteuer ergeben. Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Städte und Gemeinden.

(mrö)