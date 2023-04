Finanzamt Viersen Steuerbescheid digital zustellen lassen

Das Finanzamt weist darauf hin, dass Elster-Nutzer selbst entscheiden, ob der Einkommensteuerbescheid digital bekannt gegeben werden soll. Voraussetzung, um die digitale Bekanntgabe in Anspruch zu nehmen, sei die vorherige elektronische Einwilligung im Online-Portal „Mein Elster“ oder eine an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater erteilte entsprechende Vollmacht. Diese bleibe bis zum Widerruf grundsätzlich für alle Steuerarten gültig, könne aber jederzeit nachträglich geändert werden. Wie Programm-Nutzer ihren Steuerbescheid über Elster digital erhalten können, wird in einem Erklär-Video online unter www.finanzamt.nrw.de/vorteile-von-elster zusammengefasst.