Konzert in Viersen : Molass und Wellness Club ziehen ins Finale des Wettbewerbs Young Talents

Viersen Bei der dritten Vorrunde des Musikwettbewerbs kämpften wieder vier Bands um den Einzug ins Finale am 25. Mai.

Nachdem schon am Wochenende zuvor in der Rockschicht alles im Zeichen des Viersener Bandcontests Young Talents stand, ging der Wettbewerb am Freitag in die dritte und letzte Vorrunde. Wieder kamen vier Bands aus der Region nach Viersen, um sich der Jury und dem Publikum zu beweisen und dem Ziel – einem Auftritt beim Festival „Eier mit Speck“ – ein Stück näher zu kommen.