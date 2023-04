Finale in Viersen Zum letzten Mal Südstadt-Talk mit Bühler

Was haben der Fernseh- und Rundfunkmoderator Dieter Könnes, die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, der Mediziner Udo Boeken, Comedian Engel Hettwich und der Fernsehjournalist Elmar Theveßen gemeinsam? Die Antwort ist ganz einfach. Sie alle und viele weitere prominente Gäste haben bereits bei Frank Bühler auf der roten Couch gesessen und das für den guten Zweck. Zum Klönen in Wohnzimmeratmosphäre im evangelischen Gemeindehaus in Viersen lädt Bühler auch in diesem Jahr wieder ein. Es ist dabei ein Jubiläum, das gleichzeitig ein Abschied ist. Der Südstadt-Talk „Frank Bühler & Gäste“ geht am Donnerstag, 4. Mai, zum 15. Mal an den Start. Eine Nummer 16 wird es aber nicht mehr geben.