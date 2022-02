Für Hunde in Viersen : Dogmondo gibt‘s bald auch in Viersen

Viersen Das Mutter-Sohn-Gespann Iris und Bastian Beckers eröffnet eine Dogmondo-Filiale an der Hardter Straße. Hundebesitzer finden dort Futter und Zubehör für ihren Vierbeiner.

Was vor drei Jahren in Nettetal-Schaag mit einem ersten Ladenlokal mit Futter natürlichen Ursprungs und Zubehör für den Hund startete, erfreut sich einer so großen Nachfrage, dass das Mutter-Sohn-Gespann expandiert. Das an der Hardter Straße 154 freigewordene Geschäft führte Iris und Bastian Beckers nach Viersen. „Wir haben das Ladenlokal per Zufall entdeckt, nachdem der Vormieter in Sachen eines Großhandelsunternehmens herausgegangen war“, sagt Bastian Beckers. Vor dem Hintergrund, dass die beiden auch ein großes Lager suchten, entpuppte sich die über 300 Quadratmeter große Ladenfläche als ideal. Der Mietvertrag folgte und die Arbeiten für die Umgestaltung starteten. So musste für das Büro eine Zwischenwand eingezogen werden. Bastian Beckers spricht ansonsten in Sachen Renovierung von „ein bisschen Maniküre“, wie er es beschreibt.