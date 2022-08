Inklusives Konzert in Waldniel : Fighting Spirits präsentieren neue CD in Schwalmtal

Am 2. September kommt die dritte CD der Band Fighting Spirits heraus. Einen Tag später präsentieren sie Lieder daraus beim Konzert in Schwalmral-Waldniel. Foto: Fighting Spirits Foto: Figthing Spirits

Schwalmtal Mehr als zwei Jahre haben sie darauf gewartet, ihr Konzert zu geben: die Fighting Spirits aus Schwalmtal. Am Samstag, 3. September ist es so weit. Unter dem Motto „Schwalmtal Inklusiv“ werden die Musiker in der Achim-Besgen-Halle ihre mit Herzblut geschriebenen, sehr persönlichen Lieder singen und präsentieren.

Die Corona-Pandemie hatte den für Februar 2020 geplanten Auftritt verhindert. Währenddessen wurden einige digitale Treffen und Workshops veranstaltet, wobei neue Songs entwickelt wurden. „Unsere Gruppe lebt von der persönlichen Begegnung“, erklärt Alexandra Vahlhaus, Vorstandsvorsitzende des Vereins und Mitarbeiterin in der Kulturabteilung der Gemeinde Schwalmtal.

Die kämpfenden Geister sind eine außergewöhnliche Musikgruppe. Sie besteht aus Musikern und etwa 20 Menschen von acht bis 86 Jahren. Was sie verbindet: Viele von ihnen waren oder sind aktuell mit einer lebensbedrohenden Krankheit wie Krebs konfrontiert, andere haben eine körperliche Behinderung. Wieder andere sind die Geschwister oder die Großmutter der erkrankten Kinder und Jugendlichen. Analoge Begegnungen sind nun wieder möglich. Einzelne kleinere Gruppen haben bereits miteinander geprobt. Bei einem Konzert für „family & friends“ in der vergangenen Woche stellte die Truppe fest: „Klappt alles noch gut.“

Es klappt alles so gut, dass am 2. September, einen Tag vor dem Auftritt in Schwalmtal, die dritte CD der Fighting Spirits herauskommt: „Rückenwind“ lautet der Titel – die CD wird natürlich beim Konzert präsentiert. Und die erweiterte zweite Auflage des Buches „Wolkenverschieber“, in dem alle Lied- und sonstigen Texte, die die Fighting Spirits je geschrieben haben, gesammelt sind. Und es gibt Unterstützung: Der Tochterverein der Fighting Spirits, der Münsteraner Verein „All of us“ wird sich mit einem Projekt an dem Konzert beteiligen.

Alexandra Vahlhaus freut sich, wenn viele Gäste kommen. Allerdings: Bei 380 Gästen in der Achim-Besgen-Halle, in der doppelt so viele Menschen Platz finden, ist aus hygienischen Gründen Schluss. Für Menschen mit Einschränkungen sind Vorkehrungen getroffen: Zwei Gebärdendolmetscher haben schon jetzt die Liedtexte erhalten, um sich auf die Übersetzung vor dem Publikum vorzubereiten. Platz genug für Menschen, die auf Rollstühle angewiesen sind, ist in der Halle. Die Veranstalter achten darauf, dass alle danngeltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.