Karneval in Viersen : Fideles Kränzchen setzt auf Nachwuchs

Party Für die Rot-Weiße Nacht, die große Party des FKV am Freitag, 24. Januar, ab 20.30 Uhr, gibt es an der Abendkasse noch Restkarten (15 Euro). Die Sitzungen am Wochenende sind ausverkauft.

Vorstand Vorsitzender: Michael Reiners; Stellvertreter: Marc Offermann; Geschäftsführer: Frank Schippers; Kassenwart: Hans-Peter Ingmanns. Den erweiterten Vorstand bilden Eduard Tusch Junior, Armin Wildenberg, André Hommes, Lukas Wiedekind und Marc Tappiser.