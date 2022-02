Vorfall in Niederkrüchten : Feuerwehrmann bei Einsatz in Heyen verletzt

An einem Kamin in Niederkrüchten-Heyen brannte am Sonntagmorgen die Dachhaut in unmittelbarer Umgebung. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten Zu einem Dachstuhlbrand in Niederkrüchten-Heyen sind am Sonntag 46 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden. Ein Feuerwerhrmann wurde im Einsatz verletzt.

Zu einem Dachstuhlbrand in Niederkrüchten-Heyen ist die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten am Sonntag, 6. Februar, um 9.16 Uhr per Sirene alarmiert worden. An einem Kamin brannte die Dachhaut, teilte die Wehr am Montag mit. Die Löschzüge Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie die Drehleiter aus Elmpt waren mit 46 Kräften im Einsatz. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Dachhaut in der Umgebung des Kamins von innen, ein Feuerwehrmann unterstützte von der Drehleiter aus. Nach dem Löschen lüftete die Feuerwehr das Gebäude und untersuchte den Brandort mit einer Wärmebildkamera. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz und musste ins Krankenhaus gebracht werden; nach ambulanter Behandlung konnte er wieder nach Hause.