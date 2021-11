Hilfsaktion im Kreis Viersen : Feuerwehren sammeln Spenden für Rumänien

Am 27. November können die Spenden an den Gerätehäusern der Wehren abgegeben werden. Foto: Wolfgang Kaiser/wolfgang kaiser

Kreis Viersen Am kommenden Samstag können in den Gerätehäusern der Feuerwehren im Kreis Viersen Lebensmittelspenden abgegeben werden. Die Wehrleute bringen sie in ihrer Freizeit vor Weihnachten nach Rumänien, um dort bedürftige Menschen zu unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehren im Kreis Viersen rufen in der vorweihnachtlichen Zeit unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft — komm, hilf mit!“ zu einer großen Lebensmittelsammelaktion für Bedürftige in Caransebes in Rumänien auf. Auch die Wehren in Krefeld und im Kreis Kleve beteiligen sich an der Aktion. Im vergangenen Jahr war die Sammlung coronabedingt ausgefallen.

Bereits zum 29. Mal werden am kommenden Samstag, 27. November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in fast allen Gerätehäusern der Wehren Lebensmittel entgegengenommen. Überwiegend nehmen Mitglieder der Jugendfeuerwehren die Spenden dort an. „Wir sammeln Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl oder Backpulver sowie Konserven und Süßigkeiten, keine Frisch-Artikel“, erklärte Heike Ahlen, Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten. „Besonders lebensnotwendig sind in diesem Jahr Gemüse- und Obstkonserven.“ Die Lebensmittel sollten ein Haltbarkeitsdatum bis mindestens Mai 2022 aufweisen. Auch Spielzeug und gut erhaltene Kinderkleidung können gespendet werden. Die Waren bringen die Feuerwehrleute noch vor Weihnachten in ihrer Freizeit nach Rumänien.

In diesen Gerätehäusern können die Spenden abgegeben werden: Viersen Gerberstraße 3 (Alt-Viersen), Bücklersstraße 13a (Dülken), St.-Florian-Straße 5 (Süchteln), Dilkrather Straße 2 (Boisheim). Nettetal Am Kastell 10 (Breyell), An St. Peter 5 (Hinsbeck), Grenzwaldstraße 16 (Kaldenkirchen), Buscher Weg 5 (Leuth), Eremitenstraße 1 (Lobberich), Kindter Straße 26 (Schaag). Schwalmtal Dorfstraße 3 (Amern), Heerstraße 1 (Waldniel). Niederkrüchten Florianstraße 2 (Elmpt), Meinfelder Straße 14 (Oberkrüchten). Brüggen Nauenweg 2 (Brüggen), Börholzer Straße 21 (Bracht).

(mrö)