Tierrettung in Viersen : Im Wildgehege in Süchteln: Feuerwehr befreit Esel

Der Esel hing mit einem Bein in einem Futternetz fest, das an einem Seil befestigt war. Feuerwehrleute zerschnitten das Netz und befreiten ihn. Foto: Stadt Viersen

Viersen Das Tier hatte sich mit einem Bein in einem Futternetz verheddert, das im Wildgehege befestigt war.

Besorgte Anrufer haben am Sonntag um kurz nach 11 Uhr die Viersener Feuerwehr alarmiert. Sie meldeten, dass sich im Wildgehege auf den Süchtelner Höhen ein Esel in einem Seil verfangen habe und nicht freikomme. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach Angaben eines Stadtsprechers sofort aus und stellten vor Ort fest, dass sich einer der Esel aus dem städtischen Gehege mit einem Bein in einem an einem Seil aufgehängten Netz verheddert hatte. Das Netz dient, mit Heu gefüllt, zur Fütterung der Tiere. Mit wenigen raschen Schnitten sei der Esel befreit gewesen, teilte der Stadtsprecher mit.