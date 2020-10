Verdacht auf Automatensprengung : Sireneneinsatz für Schwalmtaler Wehr

Schwalmtal Im Vorraum der Bankfiliale an der Dülkener Straße war es zu einer Verrauchung gekommen.

Einsatz für den Löschzug Waldniel der Schwalmtaler Feuerwehr: Um 0.32 Uhr am Samstag wurden die Wehrleute über Sirene zu einer vermutlichen Geldautomatensprengung an der Dülkener Straße alarmiert. Vor Ort stellten sie fest, dass es in einem Vorraum der Bank zu einer Verrauchung gekommen war. Die Feuerwehr setzte einen Hochdrucklüfter ein. Nach Angaben eines Sprechers lag vermutlich ein technischer Defekt der Einbruchmeldeanlage vor.