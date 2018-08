Feuerwehreinsatz in Nettetal: In der Happelter Heide brannten 250 Quadratmeter Wald

In der Happelter Heide bei Nettetal-Schaag brannten am Dienstag rund 250 Quadratmeter Wald. Foto: RP/Günter Jungmann

Brüggen/Nettetal Auf rund 250 Quadratmetern brannte am Dienstag Unterholz. Die Brüggener Wehr löschte das Feuer

In der Nähe der alten Knochenmühle in der Happelter Heide hat am Dienstag Unterholz gebrannt. Bei der Brüggener Wehr ging der Alarm um 12.08 Uhr ein. Sofort rückten 30 Einsatzkräfte der Löschzüge aus Bracht und Brüggen mit mehreren Löschfahrzeugen in die Happelter Heide aus. Der Brandort lag zwar auf Nettetaler Gebiet, doch nach Absprache mit den Nettetaler Wehrleuten kümmerte sich die herbeigerufene Brüggener Wehr darum, den Brand zu löschen. „Wir haben rund 250 Quadratmeter Unterholz abgelöscht“, berichtete Brüggens Wehrleiter Marcel van Montfort.