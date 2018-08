Feuerwehreinsatz in Brüggen: Die Schutzhütte bei Bracht-Heidhausen brannte am Sonntagabend ab

Feuerwehr Brüggen : Rentner trauern um ihren Treffpunkt

Die Schutzhütte war für viele Senioren der Umgebung, auch aus den Niederlanden, eine beliebte Anlaufstelle. Am Sonntag brannte die Hütte ab. Foto: Feuerwehr Brüggen

Brüggen Die Schutzhütte in der Nähe von Bracht-Heidhausen wurde am Sonntagabend ein Raub der Flammen. Senioren richteten die Hütte mit vielen Erinnerungsstücken 2003 selbst her. Die Brandursache ist unklar, die Kripo ermittelt

Den beliebten Rentnertreff im Grenzwald gibt es nicht mehr: Die Schutzhütte, die an der Straße lag, die von Bracht-Heidhausen zum Weißen Stein führt, ist am Sonntagabend abgebrannt. Gegen 19 Uhr musste die Feuerwehr zum Rentnertreff ausrücken: Die Schutzhütte, die von Rentnern selbst hergerichtet und seither gepflegt wurde, stand bei Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen.

Mit vier C-Rohren bekämpften die Wehrleute das Feuer. Einige umstehende Bäume wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, doch die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf den Wald übergriff. Nach etwa zwei Stunden waren auch die letzten Glutnester gelöscht. Doch von der Schutzhütte stand nur noch ein Gerippe, das die Wehrleute aus Sicherheitsgründen einreißen mussten. Insgesamt waren 16 Wehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Der Rentnertreff war über Jahre hinweg eine beliebte Anlaufstelle für rüstige Senioren. Damit sie auch bei Regen miteinander klängern konnten, bauten sie die Schutzhütte selbst. Holztafeln wiesen auf den Rentnertreff hin und auf seine Bestimmung: „Ob arm oder reich – hier sind alle gleich“ stand beispielsweise auf einer Tafel. Auch eine Brachter Dohle zierte eine Plakette. Bei der Einweihung im Juli 2003 lobte der damalige Brüggener Bürgermeister Gerhard Gottwald (CDU) das Engagement der Ruheständler.

Neben Initiator Willi Meertz packten Toni Rang, Peter Hoffmanns, Willi Meuser, Paul Lankes, Franz Küppers und Walter Feyen damals kräftig mit an. In den folgenden Jahren trafen sich montags bis freitags mitunter bis zu 20 Senioren aus der Umgebung nachmittags an der Schutzhütte, um Kaffee aus mitgebrachten Thermoskannen zu trinken und vielleicht auch ein Stück Kuchen zu essen, das der Lüttelbrachter Bäcker Willi Stinges seinen Freunden spendierte. Und wenn August Engels dazu auf dem Schifferklavier spielte, kam im Wald richtig Stimmung auf.

Nach einem Besuch vor Ort äußerte sich Walter Feyen am Montag entsetzt: „Das ist furchtbar und schlimm“, sagte der Brachter. Die Balken für die Hütte habe der mittlerweile verstorbene Willi Meertz gestiftet. Was Feyen auch traurig macht: „Über 30 Schilder mit den Namen der im Laufe der Zeit verstorbenen Mitglieder des Rentnertreffs sind mit verbrannt.“



Winfried Maske, ebenfalls treuer Besucher des Rentnertreffs, zeigte sich „traurig und enttäuscht“. Er sei mit mehreren der Rentner da gewesen, die die Schutzhütte regelmäßig besuchten, berichtete Maske. Ein Rentner sei noch am frühen Abend dort vorbeigekommen – der Brand müsse später ausgebrochen sein, vermutete Maske.

„Eine große Sauerei“, so fasste Leo Schrömges am Tag nach dem Brand das Geschehen zusammen. Wie das Feuer ausbrach, war am Montag noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Rentner vermuten, dass die Hütte in Brand gesteckt wurde. „Die Balken der Hütte können nicht durch Zigaretten in Brand geraten sein“, mutmaßte Walter Feyen. „Ich kann nicht verstehen, dass Menschen so etwas tun“, sagte Schrömges. „Ich bin richtig sauer darüber“, sagte Willi Wismans. Bisher sei es „immer noch gut gegangen, es war ja nicht das erste Mal, dass es dort gebrannt hat“. Doch auch, wenn dort Unbekannte mal Unrat hinterließen, mal ein Lagerfeuer entzündeten – so schlimm wie diesmal traf es die Schutzhütte bislang noch nie.

Auch Brüggens amtierender Bürgermeister Frank Gellen (CDU) eilte nach dem Feuerwehr-Einsatz zum Brandort. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußerte er am Montag nicht nur Bedauern: Sollte jemand die Schutzhütte vorsätzlich in Brand gesetzt haben, sei er fassungslos über „diese Dummheit und Dreistigkeit“, so Gellen. Hätten die Baumkronen an der Schutzhütte Feuer gefangen, hätte dies bei der gegenwärtigen Trockenheit für den Grenzwald in einer Katastrophe münden können. Gellen kennt den Rentnertreff, den auch seine Angehörigen gern besuchten, und er kennt die Plaketten aus Holz, die für die verstorbenen Stamm-Besucher dort hingen. „Es tut weh, dass diese Erinnerungen mit verbrannt sind“, sagte Gellen.

Die Rentner wünschen sich nun schnell eine neue Hütte. „Vielleicht tritt jetzt die Gemeinde ein“, hofft Schrömges. „Damals haben wir die Hütte aus eigener Tasche bezahlt.“ Bürgermeister Gellen sicherte den Rentnern gestern zu, das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen zu wollen, um den Treffpunkt gemeinschaftlich wieder aufzubauen – vielleicht auch mit Hilfe der Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde. Er äußerte sich zuversichtlich, dass ein Neuaufbau des Treffpunkts gelingen werde, denn: „Ich weiß, was den Rentnertreff ausmachte.“