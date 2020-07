Feldbrand in Viersen : Feuerwehr rückt zu Feldbrand aus

Der Löschzug Viersen und die Hauptwache rückten aus (Symbolfoto). Foto: Christian Breuer

Viersen Auf einem Feld im Bereich der Bebericher Straße in Viersen ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr eine landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten. Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen.

Das berichtete ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Das Feuer habe auf das Feld übergegriffen, sei aber schnell unter Kontrolle gewesen. Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen. Der Löschzug Viersen und die Hauptwache rückten aus.

(naf)