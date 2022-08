Gerätehaus Viersen-Süchteln : Feuerwehr zeigt ihr modernstes Haus

Foto: Nadine Fischer 11 Bilder Das modernste Gebäude der Feuerwehr in Viersen

Süchteln Am Sonntag gewähren der Löschzug Süchteln und die Löschgruppe Hagenbroich der Öffentlichkeit erstmals Einblicke in ihr umgebautes und saniertes Gerätehaus am Sankt-Florian-Platz. Die Besucher können sich auch die neuen Einsatzfahrzeuge anschauen.